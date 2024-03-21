محمد إسماعيل الأمين: مسلسل «بابا جه» فكرته موجودة في كل بيت

أكد محمد إسماعيل الأمين، مؤلف مسلسل «بابا جه»، أن الشعب المصري حياته مليئة بالكوميديا، وقال: «شعب يعشق الضحك والهزار».

وأوضح مؤلف مسلسل «بابا جه» خلال حلوله ضيفا على برنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو سبورت أف أم، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «المسلسل لم يكن فيه شيء من الاستظراف، ولم نضحك بسخافة أو نتحدث عن شئ خارج السياق».

مشيرًا إلى أن مسلسل بابا جه، فكرته موجودة بالفعل في كل منزل: «بشوف اللي بيحصل في العالم كله وفي نفس الوقت أنا كأب بمارس دوري في البيت».

ولفت مؤلف مسلسل «بابا جه» إلى أن كل الأكاذيب الذي يكذبها الفنان أكرم حسني في دوره «هشام» مضحكة للغاية.