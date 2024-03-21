مؤلف «مسلسل بابا جه» لـ«كلام في الفن»: المصريون يواجهون الصعوبات بالكوميديا

قال محمد إسماعيل الأمين، مؤلف مسلسل «بابا جه»، إنه ليس من السهل إضحاك الناس، في ظل الظروف الذي يعيش بها العالم، من أزمة مايحدث في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحَا أن مقولة «شعب مالوش كتالوج» عبارة بتعبر فعلا عن الشعب المصري، وإن الشعب المصري بيواجه الصعوبات والحياة بالكوميديا لأننا شعب ساخر، ودمه خفيف.

الشعب المصري دائما مايحب الأشياء المضحكة

وأوضح مؤلف مسلسل «بابا جه» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «كلام في الفن» المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «الشعب المصري دائما مايحب بعض الأشياء المضحكة، وهذا لم يرجع أن الشعب دماغه فاضية بل هي بسبب «ياما دقت على الراس طبول» لأنه أكثر مثال بيعبر عن الشعب المصري».

الشعب المصري صاحب تاريخ متوارث

وتابع: «الشعب المصري له تاريخ، وتاريخ متوارث، كل ابن بياخد من الأب، والأب بياخد من أسرته اللي حصل في كل زمان لكل منهما، وهذا التوارث يحدث على مدار العُمر».