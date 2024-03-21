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دراما المتحدة

اختراع حسن الصباح يحسم المعركة بـ50 جنديا فقط في الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين

كتب:

أحمد شعراني
09:47 م | الخميس 21 مارس 2024
كريم عبدالعزيز من مسلسل الحشاشين

كريم عبدالعزيز من مسلسل الحشاشين

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، هجوم حسن الصباح الذي يؤدي دوره الفنان كريم عبدالعزيز، بخمسين جنديا فقط من جنود قلعة آلموت على جيش السلطان الذي حاصر القلعة لأيام كثيرة، حتى بدأ سكان القلعة يعانون من شبه مجاعة.

واخترع حسن الصباح شكلا جديدا من المعارك، حيث هاجم جيشا كاملا بخمسين جنديا فقط، قال عنهم إنهم جنود الله، والواحد منهم بألف جندي من جنود جيش السلطان، حيث بدأت المعركة بإطلاق وابل من النيران يشبه الأمطار أطلقه الرُماة، ثم بدأ هجوم رجال الصباح.

ما فعله حسن الصباح دب الرعب في قلوب جيش السلطان، مما دفع قائدهم للأمر بالدفع بجنود الاحتياط لإنقاذ الموقف، بعد مقتل الكثير من رجالة على يد رجال الصباح.

 

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