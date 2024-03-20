ملخص الحلقة التاسعة من مسلسلات رمضان.. ماذا سيفعل حسن الصباح مع نظام الملك؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات التاسعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية المُذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الحشاشين

وأفاد التقرير، بأنّ الحلقة التاسعة من مسلسل الحشاشين، شهدت إقدام حسن الصباح الذي يجسد دوره كريم عبد العزيز، على خطوة جديدة في صراعه مع نظام الملك، بعد أنّ أرسل أحد تابعيه لاختراق ديوانه وقتله، وبعد ذلك، استيقظ نظام الملك ورأى أنّ حراس قصره مقتولين، وواحد منهم مطعون بخنجر ومعه رسالة مكتوب بها كلمات تهديد من حسن الصباح بأنه لا يوجد شيء يفصله عن الملك سوى بابه.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل محارب

وتطورت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، بدأت بالحديث بين «محارب» ومحاميه وصفي النجار الذي يجسد دوره تامر عبدالمنعم، بعد تورطه في جريمة قتل جديدة لرجل الأعمال عزازي «ماجد المصري»، وأكد له المحامي أنّ كل الأدلة ضده بعد اعتراف ابن ماجد المصري وشاهد آخر عليه.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بيت الرفاعي

وفي أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بيت الرفاعي، ظهر ياسين «أمير كرارة»، وهو يقابل محامي والده محمود الرفاعي، سائلًا إياه هل قتل فاروق الحاج محمود الرفاعي؟ وهو ما نفاه المحامي، كما طلب منه ياسين الاطلاع على أوراق تنازل والده عن ممتلكاته.