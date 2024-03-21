معركة الليل في مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. نساء حسن الصباح يقتلن فرسان السلطان

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، والذي يُعرض على قناة DMC، بداية المعركة بين جيش حسن الصباح وجيش السلاجقة بقيادة نظام الملك الذي حاصر القلعة عدة أيام بعد المناوشات التي فعلها الصباح مع ملك شاه ابن السلطان ألب أرسلان، بعد أن اشتعلت بينهما الخاصة وكان آخرها قتله لبعض الشخصيات المهمة في الدولة.

مشاركة نساء حسن الصباح في المعركة

وأمر حسن الصباح في الحلقة 11، بخروج مجموعة صغيرة من جنود القلعة، وعددهم 50 جنديا فقط لمحاربة جيش السلاجقة، وكانت من مفاجآت تِلك المعركة هي مشاركة نساء حسن الصباح في تِلك المعركة وقتلهن فرسان السلطان، حتى قالت واحدة قبل أن تُقتل «روحي فداه، روحي فداء صاحب مفتاح الجنة»، وهو ما دبّ الرعب في قلوب جيش السلطان.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرًا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحًا، بالإضافة إلى الساعة الـ1:30 ظهرًا.