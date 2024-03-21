الإعلامي محمد البلك: والدي كان يقدم برنامجا لخدمة أهل سيناء 

قال الإعلامي محمد حلمي البلك، إنه وُلد وتربى في منزلهم بمنطقة المهندسين بالجيزة، ثم انتقلوا بعدها للعيش في مدينة الشيخ زايد.

أكتر حاجة أثرت في والدي منزله في العريش

وأضاف البلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «عاش هنا»، عبر «محطات راديو النيل» وتقدمه هاجر جميل، قائلًا: «أكتر حاجة أثرت في والدي منزله في العريش، وكان في العريش منذ طفولته حتى كبر، ووالدي من مواليد سيناء في العريش، وبالحديث عن حرب أكتوبر ويوم العاشر من رمضان فوالدي من ضمن الناس اللي كانوا متأثرين جدًا بحرب أكتوبر، لأن بلده كانت محتلة وهذه الحرب رجعتله بلده وحسسته بسعادة مختلفة عن سعادة كل المصريين».

وتابع: «من بعد النكسة كان كل المذيعين في الإذاعة وكل العاملين في الإذاعة والتليفزيون كل همهم هو رفع الروح المعنوية للناس التى تسمع وتشاهد الإذاعة والتليفزيون، كانوا بيقعدوا فترات طويلة في الشغل، كان بيبقى عندهم برامج كلها موجهة لخدمة موضوع الحرب واستعادة الأرض، وده كان بياخد وقت كبير جدا لأنه كان شغال في الإذاعة والتليفزيون».

والدي كان عنده برنامج كان بيقعد فيه فترات طويلة

وأكمل: «والدي كان عنده برنامج كان بيقعد فيه فترات طويلة، والشغل مكانش بيتقطع حتى لما بيرجع البيت، لأنه كان بيعمل برنامج اسمه الشعب في سيناء، وكان بيقدم خدمة لأهل سيناء بينقلهم رسائل من أهلهم، زى همزة وصل بين الأهل اللى موجودين داخل سيناء والأهل اللى خارج سيناء».