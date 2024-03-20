موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024.. 10 من رمضان

كشفت إمساكية رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية في عاشر أيام الشهر المبارك عن موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024، وهو بداية يوم صيام جديد في الشهر المعظم تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و57 دقيقة، حيث يحرص المسلمون على متابعة موعد الأذان ومواقيت الصلاة لتحري العبادات خلال الأيام المباركة.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024 في عاشر أيام رمضان وفق إمساكية المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024 في 10 يكون في الساعة 04:20 ص على أن يكون موعد السحور 02:00 وموعد الإمساك 04:00 ويكون الشروق في هذا اليوم في 05:48، ويكون أذان المغرب الساعة 5:57 مساء.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتكشف إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الأربعاء 20-3-2024 في العاشر من رمضان كالتالي:

الفجر: 04:20 صباحا

الشروق: 05:48 صباحا

الظهر: 11:52 ظهرا

العصر: 03:20 مساء

المغرب: 05:57 مساء

العشاء: 07:15 مساء