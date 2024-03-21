مسلسل محارب الحلقة 11.. إنجي تهرب من والدها وتعيش مع خطيبها في الصعيد

شهد مسلسل محارب الحلقة 11، هروب إنجي «ناهد السباعي» من منزل والدها عجمي «محمود البزواي»، وتوجهت إلى خطيبها الهارب من الحكومة للعيش مع أهله في الصعيد، بعد رفضها الزواج من عنتر الذي يرغب والدها أنّ تتزوجه بدلًا من محارب «حسن الرداد».

مسلسل محارب الحلقة 11

وظل الأب يبحث عن ابنته في الحارة، ظنًا منه أنها في بيت محارب ومع شقيقته مثلما تفعل كل مرة، إلا أنّ أهل الحارة أخبروه أنّ ابنته هربت إلى محارب في الصعيد، ليقع مغشيا عليه ويحاول الشباب إنقاذه.

حسام يحاول السيطرة على إبراهيم

وفي سياق مسلسل محارب الحلقة 11، يكثف المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، تحركاته للقضاء على محارب، من أجل الفوز بأموال وشركات العزازي، ويحاول أنّ يلعب بكارت إبراهيم المسجون في قضية المخدرات، وإخراجه من القضية للسيطرة عليه والوقوف بجانيه ضد شقيقة محارب.

وخلال مسلسل محارب الحلقة 11، تعقد الكبيرة «سماء إبراهيم» جلسة عرفية لكبار عائلة محارب للصلح مع عزيز والعفو عن ثأرهم وتحاول إقناعهم بذلك، حتى يقبلوا فكرة الصلح ولم الشمل، بشرط أن يقدم محارب كفنه من جديد لكبار العائلة، وبالفعل يٌقدم محارب على هذه الخطوة ويحظى بالأمن هو وشقيقته وخطيبته.