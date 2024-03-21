موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC الحلقة 11.. طلاق إنجي

قرر والد ناهد السباعي أو «انجي» في مسلسل محارب تطليقها دون علمها، وذلك عن طريق استغلال التوكيل العام الذى كانت حررته لوالدها محمود البزاوي منذ عامين، إذ لجاء إلى محامي لرفع قضية طلاق ضد محارب في المحكمة، بحجة أنه شخص هارب من العدالة ومتهم في العديد من القضايا، أي أن الطلاق سيقع للضرر، وطمأنه المحامي أنَ الطلاق سيتمّ سريعًا، ولكن تتغير الأحداث الليلة مع موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC الحلقة 11 بطولة حسن الرداد وأسماء إبراهيم.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC الحلقة 11

كما شهدت حلقة أمس من مسلسل محارب، قرار إنجي زوجة محارب السفر إلى الصعيد مع ابن عمه الذي وصل للقاهرة لإحضار اشقاء محارب وفقا لتعليمات الجدة الكبيرة أسماء إبراهيم، وعلى الرغم من محاولات جيران محارب إثناء إنجي عن قرار السفر، خوفًا من غضب والدها إلا أنها تصر على السفر وتبلغ والدتها بذلك، لتتواصل الأحداث في مسلسل محارب الحلقة 11 الذى ستعرض الليلة حصريا عبر شبكة قنوات سي بي سي.