أول مبارزة في الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين.. لماذا رفض خليفة حسن الصباح قتل قائد جيش السلاجقة؟

سلطت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين الضوء على برزك أميد، سجان حسن الصباح الذي تحوَّل إلى واحد من أشرس أتباعه، بعدما هرَّب الصباح من السجن وانتقل معه لقلعة آلموت، وأصبح مساعده وذراعه اليمنى في القلعة، بل وخليفته لاحقا.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين مُبارزة قوية ما بين برزك آميد، قائد جيش الصباح، وأرسلان تاش، قائد جيش السلاجقة، مُبارزة حملت عنوان أصدقاء الأمس أعداء اليوم، حيث كان برزك واحدا من صفوف جيش السلطان، واليوم يقفان لمبارزة بعضهما.

استمرت المُبارزة الأولى في مسلسل الحشاشين، بضع دقائق، انتصر فيها برزك آميد، على تاش، لكنه في نهاية المُبارزة وحينما كان بإمكانه قتله، رفض، واكتفى بأن يقول له كلمة عاش قائد جيش السلطان.