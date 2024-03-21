يحيى يسقط بجوار حبيبته داخل قلعة آلموت في الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين

قصة حب بدأت منذ الحلقات الأولى لمسلسل الحشاشين بين الشاب يحيى ابن المؤذن ونورهان، الشابة التي أُسرت بعدما هربت من منزلها، وتم بيعها فيما بعد للقلعة فانضمت بعد احتلالها لجواري حسن الصباح.

يحيى ونورهان كانا في رحلة بحث عن بعضهما، ولم يكن يتخيل واحد منهما أن يكون اللقاء بهذا الشكل، الذي حدث في الحلقة 11 من المسلسل، ففي محاولاتها الدائمة للهروب، خرجت نورهان من باب القلعة، بينما «يحيى» إلى جوارها غارقا في دمائه دون أن تراه.

يحيى الذي قرر أن يذهب هو وفرقة صغيرة من زملائه الصعود للقعلة، للإنتقام لمقتل صديقه محمود، قُتل على يد رُماة القلعة، وفي مشهد مؤثر حينما رأت نورهان بحبيبها قتيلًا، لم يمنحها الحظ فرصة للذهاب له، حتى جاء واحد من الحراس وأمسك بها.

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