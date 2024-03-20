«المتحدة» تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر.. تشويق وخيال وفانتازيا (فيديو)

كشف الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على «إنستجرام»، عن البرومو الرسمي لمسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، الذي يخوض به سباق رمضان 2024.

تفاصيل برومو مسلسل جودر

وتضمن البرومو الرسمي لـ مسلسل جودر العديد من مشاهد التشويق والخيال والفانتازيا، ووتأخذنا الأزياء والديكورات المميزة في رحلة لأحد أساطير ألف ليلة وليلة، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا فهو المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة.

وجاء تعليق حساب الشركة المتحدة: «هتخلص مع جودر.. انتظروا النجم ياسر جلال والنجمتين نور وياسمين رئيس فقط وحصريا على ON في رمضان».

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، عايدة رياض، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، ياسر الطوبجي، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين.