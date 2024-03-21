لماذا ترك حسن الصباح بعض جنود السلاجقة يعودون أحياء لقائدهم؟.. «دعاية ببلاش»

معركة دامية اشتدت بين جماعة الحشاشين وجيش السلطان السلجوقي، الذي رغب في السيطرة بجنوده على قلعة آلموت، التي اتخذها «الصباح» حصنًا منيعًا له، للاختفاء عن أعين وزير الدولة السلجوقية، الذي فشلت خطته في إعدامه، ليفر حسن الصباح هربًا من السجن بمساعدة برزك آميد والذي اتخذه مساعدًا له فيما بعد.

ذكاء ودهاء تمتع به زعيم جماعة الحشاشين حسن الصباح، الذي أعد عدته وسلح جنوده، ليكونوا على أهبة الاستعداد، ليتحقق ما خطط إليه، بعد ما نجحت قواته في قتل عدد كبير من جنود الجيش السلجوقي، وترك البعض الآخر، لأجل رواية حالة الفزع والخوف التي عاشوها، وكانت تلك خطته للترويج لجماعته والتعريف بقوته.

خطة حسن الصباح لنشر دعوته

رفض قتلهم إلا أنه طلب من رجاله، أخذ أسلحتهم والعتاد منهم وتركهم وشأنهم، ليعودوا إلى قائدهم، ونقل ما شاهدوه من ألوان العذاب على يد «الصباح» وجنوده، وظهر ذلك خلال أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل الحشاشين، الذي بدأت تتسارع فيه وتيرة الأحداث، ليحمل حالة من الإثارة والتشويق لدى الجمهور على ما تحمله الحلقات المقبلة.

مقاتلون في كل صوب، لا تخلو أياديهم من الأسلحة، تتخذ الخيول، وسيلتها لضرب جنود السلاجقة، ليسقطوا جثثا واحدا تلو الآخر، ليهزم «الصباح» بهذه الطريقة، جيش السلاجقة، الذي كان يشكِّل خطرًا كبيرًا له، لينجح في آن واحد في التخلص من الجيش والترويج لأتباعه وقوته.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءً، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرًا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحًا، بالإضافة إلى الساعة الـ1:30 ظهرًا.