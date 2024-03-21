5 أعمال جديدة تنضم لقائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024.. أبرزها فراولة

قائمة جديدة من الأعمال الدرامية تنضم إلى مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2024، والمقرر لها أن تنطلق يوم 16 من شهر رمضان وعرضها على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it الإلكترونية، ويقود بطولتها مجموعة من النجوم والشباب.

ويبلغ عدد الأعمال الجديدة في قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان، 5 مسلسلات تدور أحداثها في 15 حلقة وتتنوع ما بين كوميدي اجتماعي مثل مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، وهو قصة صعود فتاة ابنة حارس عقار إلى عالم الأثرياء، ويشاركها البطولة شيماء سيف، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد فهيم، وإيمان السيد، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

تشويق وإثارة في النصف الثاني من رمضان

ومن الأعمال التي تتميز بالتشويق والإثارة مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وهما زوجان تتغير حياتهما في لحظة مع مرض طفلهما الصغير، ويتسبب ذلك في اكتشاف سر خطير، من إخراج هاني خليفة وتأليف ألما كفارنة.

القضية الفلسطينية

ومن الأعمال الهامة التي يترقبها الجمهور مسلسل مليحة والذي يتطرق إلى القضية الفلسطينية حول فتاة أجبرت في طفولتها على ترك موطنها، ومع وصولها لسن الشباب تقرر العودة لفلسطين رغم الصعوبات، بطولة دياب، وسيرين خاس، وميرفت أمين، من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

ومن الأعمال الاجتماعية مسلسل بقينا اتنين، إذ تتصاعد الأحداث بعد انفصال الزوجين، وهو من بطولة رانيا يوسف وشريف منير والفنان طارق عبدالعزيز الذي توفي خلال تصوير أحد المشاهد، من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

ومن الأعمال التاريخية المميزة والتي تتعلق بحكايات ألف ليلة وليلة، مسلسل جودر بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس ونور اللبنانية، وهو من إخراج إسلام خيري وللكاتب أنور عبدالمغيث.