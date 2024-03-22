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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 12

كتب:

ضحى محمد
12:00 ص | الجمعة 22 مارس 2024
امبراطورية ميم

امبراطورية ميم

بأحداث تشويقية واجتماعية، ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 12.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ12

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الـ12 من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم، على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 10:15 صباحاً.

كما تُعرض على قناة dmc drama في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحاً.

ويتزامن عرض الحلقة الـ12 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.