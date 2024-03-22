معهد دراسات أمريكي يكشف عن مؤشرات محتملة للحرب العالمية الثالثة.. «يوم القيامة»

كشفت دراسة حديثة لمعهد دراسات الحرب الأمريكي بواشنطن، أن العديد من المؤشرات المالية والعسكرية الروسية تشير إلى أن موسكو تستعد لصراع تقليدي واسع النطاق مع حلف الناتو، فيما صوره مراقبون بأنها ستكون مشاهد أشبه بيوم القيامة حال تلاقي تلك القوى العظمى عسكرياً بحرب عالمية ثالثة.

من المحتمل أن يندلع على جدول زمني أقصر مما افترضه بعض المحللين الغربيين

ونقلت «سكاي نيوز» عن المعهد أنه رغم كون اشتعال الحرب بين الناتو وروسيا لا يبدو وشيكًا ولكن من المحتمل أن يندلع على جدول زمني أقصر مما افترضه بعض المحللين الغربيين.

وأشار معهد دراسات الحرب الأمريكي، إلى طبيعة الاستعدادات الروسية، لافتًا أن هناك بعض الاجراءت القاسية التي ستُفرض على رجال الأعمال الروس، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يواصل إجراء إصلاحات هيكلية لدعم الحرب في أوكرانيا، في الوقت نفسه مع توسيع قدرات روسيا التقليدية على المدى الطويل.

تصريحات وزير الدفاع الروسي أشارت لتحضيرات روسية للمواجهة

كما استندت الدراسة إلى تصريح سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، التي أشار فيها إلى العديد من الجهود الجارية لتعزيز القدرات العسكرية التقليدية الروسية، مرجحين أن تكون جزءا من تحضيرات روسيا طويلة المدى لحرب تقليدية محتملة ضد حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد حذر الغرب بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، من أن صراعا مباشرا بين بلاده وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة يعني أن الكوكب على بعد خطوة واحدة من الحرب العالمية الثالثة، محذرًا من المضي قدمًا في مثل هذا السيناريو.