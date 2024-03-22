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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11.. خالد النبوي يوافق على إجراء الانتخاب

كتب:

ضحى محمد
12:01 ص | الجمعة 22 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بعد إلحاح أولاد «مختار» خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11، وافق مختار على إجراء الانتخابات داخل المنزل في مشهد ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11

وعبر أولاد مختار ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11 عن فرحتهم الكبيرة بعد الضغط على والدهم بإجراء الانتخابات، حيث أنهم لم يتوقعوا أن يوافق بعد الضغط عليه بكل الطرق.

جاءت تلك الموافقة بعدما شهدت الحلقات السابقة تخطيط «مروان» نور النبوي لإقامة انتخابات منزلية، لنقل إدارة المنزل من يد والده «مختار» خالد النبوي إلى يده.

الحلقات السابقة من إمبراطورية ميم

وشهدت أيضاً الحلقات السابقة الصراع ما بين الأجيال، حيث إن خالد النبوي يتبع نهجاً معيناً مع أولاده في تربيتهم ويحاول أن يسيطر عليهم، خاصة بعدما توفيت والدتهم بعد إصابتها بمرض خطير، وقرر أن يتحمل المسؤولية كاملة بمفرده، بمساعدة شقيقته نشوى مصطفى التي تعيش معهم داخل المنزل.

 

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ملخص الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم.. الضغط على النبوي من أجل البيع
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.