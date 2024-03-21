ملخص الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم.. الضغط على النبوي من أجل البيع

بأحداث مثيرة وتشويقية، جاء ملخص الحلقة 11 من مسلسل «إمبراطورية ميم»، يٌحاول الجميع الضغط على «مختار» الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، لبيع منزله، حيث أنه قرر ألا يبيع منزله بسبب أنه ملئ بالذكريات.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم

ضمن ملخص الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم، قرروا أولاد خالد النبوي، الاستعانة بجدتهم والدة والدتهم، من أجل إقناع والدهم خالد النبوي ببيع المنزل.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبد العزيز، وإلهام صفي الدين، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، ويارا عزمي، والطفلة منى زاهر، والطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.