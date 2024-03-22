انتهت الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، على إرسال الدكتورة عايدة (غادة عبد الرازق) رجالها لتتبع والد أدهم لمعرفة مكان أدهم (أحمد الشامي) حفيد الحاج إسماعيل الغول (رياض الخولي) ونورا (ريم المصري) حفيدة الحاج حسن ضرغام (أحمد ماهر) بعدما تزوجا وهربا معًا؛ ما زاد من السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وكثّف الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 محاولة الدكتورة عايدة معرفة مكان سامح الغول للانتقام منه والأخذ بثأر شقيقها علي ضرغام (محمود عبدالمغني)، إلى جانب التحدي المباشر الذي حدث بين الدكتورة عايدة وزوجها ياسين (محمد علاء) بعدما هرَّب شقيقه سامح من مكان مخبأة الأول الذي كادت عايدة ورجالها يصلون إليه.

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 يمكن توضيح أنّ قناة CBC كشفت في وقت سابق لها، على «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.