ملخص الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. مواجهة بين ياسين وعايدة

انتهت الحلقة 10من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على إرسال الدكتورة عايدة حمدان ورجاله خلف الحاج إسماعيل الغول ومعتز في أثناء ذهابهما إلى مكان سامح الغول، لذا نستعرض ملخص الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب

في إطار ملخص الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، تضمنت الحلقة في بدايتها ذهاب الحاج إسماعيل الغول ومعتز إلى سامح الغول في مكان مخبأه، ليلاحظا أن هناك سيارة خلفهما وأنهما مراقبان، ليقرر الحاج إسماعيل الغول الاتصال بابنه ياسين ليذهب بدلًا منه إلى أخيه سامح ينقله إلى ماكن آخر، لتطلب الدكتورة عايدة من حمدان ورجاله العودة إليها.

كما شهدت الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق توبيخ ياسين لشقيقه سامح بعدما نقله إلى مكان آمن بسبب قتله علي الغول، ويسأله عن سبب ارتكابه هذه الجريمة، ليؤكد له أنه لم يقتله، وأن كل ما في الأمر أنهما تشاجرا معًا بعدما نصب عليه علي ضرغام في تجارة كانا بدأها معًا.

مواجهة بين ياسين وزوجته عايدة

من الأحداث الأخرى التي شهدتها الحلقة الحادية عشر من مسلسل صيد العقارب هي ذهاب ياسين إلى زوجته الدكتورة عايدة يحاول تهدئتها ويخبرها أنه أنقذ شقيقه من خطتها ونقله إلى مكان آمن ليس فقط خوفًا عليه، وإنما حماية لها من ارتكاب جريمة قتل، لتؤكد له الدكتورة عايدة أنها بهذا التصرف عرفت من يقف في صفها ومن يقف ضدها، مشددة على أنها ستأخذ بثأر أخيها مهما كان من يقف في طريقها.

كما شهدت الحلقة 11 من صيد العقارب اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم، أحد أفراد عائلة الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها برشام منع الحمل ليجن جنونها، وعندما واجهت ابنتها، اعترفت لها أنها تزوجت من الشخص الذي تحبه، ولذلك تحمل هذا البرشام.

وانتهت الحلقة 11 من صيد العقارب على تكليف الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق ريمون بمراقبة والد أدهم لكونه هو الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا وذهبا إلى مكان لا يعرف أحد طريقهم.

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.