لقاء الخميسي عن جدل ديانتها: «زهقنا من الجهل والإصرار عليه»

حرصت الفنانة لقاء الخميس، بالرد على الجدل الدائر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لها بداخل إحدى الكنائس، وهي تردد الترنيم، مما جعلها تتصدر محركات مواقع التواصل الاجتماعي.

لقاء الخميسي ترد على اللغط المتداول

وكتبت لقاء الخميسي، عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي مصرية مسلمة عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، لكل من يهمه الأمر الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار حتى لو اختلفت معها طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره».

وأضافت: «يا سيدي الفاضل وسيدتي الفاضلة احترامنا لبعض واجب إنساني طول عمرنا عايشين وجيرانا مسيحيين وبيفطروا معانا في رمضان وإحنا بنحتفل معاهم في الأعياد يعني ليس لك أي علاقة باعتقادات الآخر يجب علينا أنت نتقبله بما لأنه واجب إنساني طالما لم يسبب لك الأذى».

وِأشارت لقاء الخميسي: «وفي النهاية الله لا يحتاج إلى وصاية البشر فالله عالم بما في القلوب هو الوطن يجمعنا وحدة واحدة سواء مسلم أم مسيحي أو أيا ما كان معتقده وأفكاره لا يحق لنا التدخل فيما لا يخصنا الدين لله وليس لإرضاء البشر كفاية بقى زهقنا من الجهل والإصرار عليه!».