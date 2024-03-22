موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 على WATCH IT اليوم

تدور أحداث مسلسل «لحظة غضب» في إطار مشوق وغامض، حيث تجسد الفنانة صبا مبارك شخصية يمنى، وهي شيف موهوبة تعمل في أحد الفنادق الكبرى، وفي يوم احتفالها بعيد ميلادها، يختفي زوجها شريف -الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج- في ظروف غامضة.

أحداث مسلسل لحظة غضب

وتستمر يمنى، في مسلسل لحظة غضب في محاولة إخفاء جريمة قتل زوجها شريف، بينما يحاول شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان ومكون من 15 حلقة

مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 المكونة من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من رمضان.

وعرضت منصة WATCH IT الحلقة رقم 12 من مسلسل لحظة غضب، في تمام الساعة 11 مساءً، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، ويعرض المسلسل يوميًا في نفس الموعد، ويعاد في تمام الساعة 12 ظهرًا.