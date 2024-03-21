مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. صبا مبارك «وحيدة» في ورطتها

تواصل منصة watch it عرض حلقات مسلسل لحظة غضب الحلقة 12، إذ تحاول صبا مبارك التنصل من مضايقات جارها وابتزازه لها بمقطع الفيديو الذي يصور ارتكابها جريمة قتل زوجها، ويجرى عرض الحلقة الليلة في تمام الساعة الحادية عشر مساء على المنصة الرقمية، فيما أنَّ المسلسل من نوعية الـ15 حلقة فقط.

مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تحاول التخلص من ابتزاز «آسر»

ويتوقع ضمن أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 12، صبا مبارك التي تلعب دور «يُمنى»، قد تحاول التخلص من ابتزاز «آسر» لها، ويلعب دوره الفنان علي قاسم، خاصة وأنها أخفقت في تنفيذ آخر المهام التي كلفها لها، ما يجعلها تحت ضغط عصبي رهيب، وكذلك اكتشافها كذب وزيف صديقتها «نيرة» التي زعمت قتلها زوجها لتبرر لها أن قتل الأزواج أمر عادي ويحدث كثيراً وأن جريمتها لن تنكشف.

مسلسل لحظة غضب الحلقة 12 تعني قرب انتهاء الأحداث

ومع عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12، تكون أحداث نهاية العمل الدرامي قد اقتربت، لمعرفة هل ستنكشف «يُمنى» وتلقى عقابها ومصيرها المحتوم نتيجة ارتكابها جريمة جرت عليها سلسلة من الأخطاء والجرائم الأخرى تباعاً؟، أم ستفلت من العقوبة، وفي حال تكشف أمرها فكيف سيحدث ذلك، والأهم ألا يكون كل ذلك محض خيال أو حلم مزعج يراود صبا مبارك، مثله مثل كل الكوابيس التي طاردتها قبل اختفاء «شريف».