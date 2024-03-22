مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. صبا مبارك تعترف بقتل زوجها

في الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب، تعيش الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى، صدمات غير متوقعة، إذ اكتشفت أنّ زوجها محمد فراج «شريف» متزوج عليها ولديه ابنة من امرأة أخرى.

أحداث الحلقة 12من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، باتصال علي قاسم جار صبا مبارك بالشرطة، كي يبلغ عن جريمة قتل «يمنى» لزوجها، لكنه في أثناء إعطاء الظابط المعلومات، اتصال به رجل يعمل معه أخبره بأنّ رئيسه في العمل سعيدًا به لأنه ترك الروف وغادر، فرجع في كلامه مع الظابط وغير أقواله تمامًا.

وذهبت «يمنى» إلى جارها فعرض عليها مبلغًا مقابل تنفيذها للمهمة الثانية، لكنها رفضت وقالت له إنها تنفذ المهمة من أجل أن يحذف فيديو قتلها لزوجها وليس من أجل المال.

وذهبت الزوجة الثانية لمحمد فراج إلى «يمنى» وتشاجرت معها، لتكتشف يمنى أنّه كان متزوجًا عليها ولديه بنتًا من امرأة أخرى، وتذهب إلى شقة جارها وتكسر اللاب توب الذي عليه فيديو قتلها لزوجها.

واكتشفت زوجة محمد شاهين «مصطفى»، أنّ يمنى من الممكن تكون قتلت «شريف» من خلال حديث «نيرة» صديقة صبا مبارك التي أخطأت في أثناء حديثها معها وقالت إن يمنى أصبحت أرملة، وتعترف «يمنى» لزوجة «مصطفى» أنها قتلت زوجها، لكنها هددتها إذا أفشت السر، ستخبر زوجها أنها تخونه مع طبيبي ابنها.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.