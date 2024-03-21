بعد أن علمت «يُمنى» بكذب صديقتها «نيرة» وادعائها قتلها زوجها بخلاف الحقيقة، ينتظر المشاهدون بترقب موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12 على منصة watch it اليوم، والذي يعرض يومياً على المنصة الرقمية في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً، إذ أنَّه سيتمّ عرضه في 15 حلقة هي مدة عرض العمل الدرامي المصنف ضمن أعمال الغموض والتشويق.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. هل ستنهار «يُمنى» ويفتضح أمرها؟

وفي موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12 على منصة watch it اليوم، يرجح متابعي العمل الدرامي الذي يقوم ببطولته كل من الفنانة صبا مبارك والفنان محمد شاهين، بجانب باقة من نجوم الدراما، يواصل جار «يُمنى» ابتزازه لها والضغط عليها خاصة بعد إخفاقها في آخر المهام التي كلفها بها، كما اهتزت ثقتها في صديقة طفولتها «نيرة» والتي جمعها بها القدر مرة أخرى، وذلك بعد تأكدها من كذبها عليها في مسألة قتلها زوجها لأنها رأته أمامها في مكتبها.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. يحمل الكثير من فك الرموز

وقبل موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 12 على منصة watch it اليوم، يمكن معرفة ملخص أحداث العمل الدرامي، الذي يدور حول طباخة في أحد الفنادق وتُدعى «يمنى» التي قتلت زوجها في لحظة غضب بسبب إساءاته المتكررة لها، وتحاول إخفاء جريمتها بمساعدة صديقتها، وسط شكوك أخو الزوج وبحثه الدائم عن شقيقة، كما أنَّ جارها استطاع تصوير مقطع فيديو لها وهي ترتكب جريمتها ودائم الابتزاز لها.