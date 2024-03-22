ملخص الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تتفاجأ بزواج محمد فراج عليها

عرضت منذ قليل الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، حيث شهدت الحلقة أحداثا مشوقة ومفاجآت كثيرة.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة باتصال علي قاسم، جار صبا مبارك، بالشرطة حتى يبلغ عن جريمة قتل صبا مبارك «يمنى» لزوجها، ولكنه أثناء إعطاء الضابط المعلومات اتصل بها رجل من الذي يعمل معه أخبره أن رئيسه في العمل سعيد به لأن الرجل ترك الروف وغادر وهذه كانت المهمة التي طلبت من صبا مبارك، والذي اعتقد أنها فشلت فيها، فرجع علي قاسم في كلامه مع الضابط وغيَّر كلامه تماما.

ذهبت صبا مبارك يمنى إلى علي قاسم جارها، فعرض عليها مبلغ مقابل تنفيذها المهمة الثانية، ولكنها رفضت وقالت له إنها تنفذ المهمة من أجل أن يحذف فيديو قتلها لزوجها محمد فراج وليس من أجل المال.

سألت صبا مبارك علي قاسم جارها لماذا يقوم بهذه المهمة هل من أجل المال أم يوجد سبب آخر؟ فأجابها علي قاسم أنه يفعل ذلك للتسلية فقط.

ذهبت الزوجة الثانية لمحمد فراج شريف إلى صبا مبارك وهددت يمنى قائلة «أنا هسود عيشتك»، ودفعتها على الأرض فوقعت صبا مبارك، التي اتصدمت كثيرا بأن زوجها شريف كان متزوجا عليها ولديه بنت من امرأة أخرى.

كسرت صبا مبارك باب شقة علي قاسم جارها لتفتح الشقة وتكسر اللاب توب الذي عليه فيديو جريمتها قتلها لزوجها محمد فراج، «شريف».

اكتشفت زوجة محمد شاهين «مصطفى» محمد فراج أن يمنى من الممكن تكون قتلت شريف من خلال نيرة صديقة صبا مبارك التي أخطأ أثناء حديثها معها أن يمنى أصبحت أرملة، لتجمع أفكارها وتدرك أن يمنى هي التي قتلت زوجها محمد فراج «شريف».

ذهبت صبا مبارك يمنى إلى زوجة محمد شاهين «مصطفى» واعترفت له أنها قامت بقتل زوجها بالفعل، وهددتها أنها إذا قالت لأحد إنها قتلت زوجها محمد فراج ستخبر محمد شاهين زوجها أنها تخونه مع دكتور ابنها.

وفي النهاية ذهب محمد شاهين مصطفى إلى صبا مبارك ليسألها قائلا «شريف فين يا يمنى ؟»، فأجابته قائلة «أنا معرفش حاجة عن شريف وعاوزة يظهر أكتر منك» .

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.