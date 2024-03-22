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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12.. هل يوافق خالد النبوي على زواج ابنته؟

كتب:

هبة ياسر
12:09 م | الجمعة 22 مارس 2024
مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم

تأتي أحداث الحلقة 12 من مسلسل إمبراطورية ميم بالعديد من المفاجآت بعد الضغط على «مختار» ويقوم بدوره الفنان خالد النبوي لبيع المنزل في أحداث الحلقة 11 من مسلسل إمبراطورية ميم كما اتخذت ابنته «منى» وتقوم بدورها هاجر السراج قرار الموافقة على الزواج من صديقها بالجامعة الدكتور «أحمد» وذلك من أجل السفر إلى البعثة التي رفضها والدها «مختار».

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 12

وخلال الأحداث وبعد موافقة «منى» هاجر السراج على الزواج من «أحمد»، ذهب إلى منزل «مختار» خالد النبوي لطلب يدها وقابل والدها الطلب بحدة شديدة ولكنه في الوقت نفسه لم يرفض بعد.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الذي يعرض على قنوات dmc، ومنصة watch it الإلكترونية، الفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي وهاجر السراج ونشوى مصطفى ومحمود حافظ والطفلة منى أحمد زاهر والطفل آدم وهدان ومايان السيد وإلهام صفي الدين وإخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

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بقلم هبة ياسر