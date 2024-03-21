مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11.. هاجر السراج تلجأ لحل غريب من أجل السفر

أحداث مثيرة ومشوقة، بدأ بها مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11، إذ تحاول «منى» هاجر السراج السفر إلى البعثة بأي طريقة، بعد أنّ رفض والدها «مختار» خالد النبوي سفرها، خوفًا عليها من الذهاب بمفردها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 11، قررت «هاجر» أنّ ترتبط بالمعيد في الجامعة الخاصة بها «أحمد»، من أجل أن يطلب يدها حتى يتزوجها ويجعلها تسافر إلى البعثة، وكان رد خالد النبوي عليه «هنسأل ونرد عليك».

وقرر أولاد خالد النبوي، الضغط عليه من أجل الموافقة على إجراء الانتخابات بالمنزل، إذ إنه لم يوافق على عدد من المطالب لهم ما جعلهم يثورون عليه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يجمع بين عددًا من الفنانين المتميزين أبرزهم خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.