بلينكن: أمريكا لا تدعم أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي عملية برية إسرائيلية، في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب المحتدمة

وأشار بلينكن إلى أن الوسائل البحرية والجوية ليست بديلًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر المنافذ البرية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب المحتدمة الآن في قطاع غزة.

وتابع: «الحوثيون يزعزون أمن منطقة البحر الأحمر، ونريد ضغطًا إيرانيًا على الحوثيين لوقف هجماتهم».