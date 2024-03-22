مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. صبا مبارك تهدد زوجة مصطفى

تستمر «يمنى» الفنانة صبا مبارك في مسلسل «لحظة غضب»، في إخفاء جريمة قتلها زوجها شريف، الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج، بالتزامن مع قيام شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين، بالبحث عنه.

الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب

في الحلقة 12 من المسلسل، تعيش صبا مبارك «يمنى» صدمة غير متوقعة بعد اكتشافها أن زوجها محمد فراج «شريف» متزوج من امرأة أخرى ولديه ابنة منها.

وقام قاسم، جار صبا مبارك، بالاتصال على الشرطة للإبلاغ عن جريمة قتل «يمنى» لزوجها بعد عدم تنفيذها للمهمة الثانية التي طلبها منها، ولكنه يتلقى اتصالًا من أحد أصدقائه ليخبره بأن رئيسه في العمل لم يستمر في لعبة البوكر وغادر الصالة، مما يدفعه لتغيير اتهامه إلى قيام جارته بقتل قطط العمارة أثناء اتصاله بالظابط.

مشاجرة بين يمنى وزوجة شريف الثانية

وفي المشهد التالي تتجه الزوجة الثانية لشريف إلى يمنى، وتنشب بينهما مشاجرة، ومن هنا تنصدم يمنى بعد اكتشافها أن شريف كان يخونها مع زوجة ثانية ولديه ابنة منها.

واكتشفت زوجة «مصطفى» محمد شاهين، أن يمنى قد قتلت «شريف» من خلال حديثها مع صديقة يمنى، التي قالت بالخطأ أن يمنى أصبحت أرملة، واعترفت يمنى بعد ذلك لزوجة مصطفى بأنها قتلت زوجها، ولكن هددتها أنّها إذا أخبرت مصطفى، فستخبره يمنى أن زوجته تخونه مع طبيب ابنها.