موعد عرض الحلقة رقم 12 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

تعرض الحلقة 12 من مسلسل «بابا جه» على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، بينما تجري إعادة عرض الحلقة في الساعة الواحدة والنصف مساءً والساعة الثامنة والربع صباحًا.

ويذاع المسلسل أيضًا على قناة DMC Drama في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وتتم إعادة عرضه في الساعة الخامسة صباحًا والساعة 4:30 مساءً.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

مسلسل «بابا جه» يقدمه مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا، من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد، ويضم أيضًا ضيوف شرف مثل محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين. المسلسل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي - جوهر.

هشام يعمل أبًا للإيجار

وتتوالى أحدث مسلسل بابا جه، ويستمر هشام في عمله كأب للإيجار، ويستمر تزايد شكوك زوجته ومراقبتها له، وكانت الحلقة 11 بدأت ببحث هشام ولمياء الفنانة بسنت شوقي، عن ابنها بودي الذي فقداه في الملاهي، وكانت مهمة هشام أن يكون خطيب لمياء في فترة حفلة عيد الميلاد التي ستكون في الملاهي، وتستمر محاولات ولاء نسرين أمين في كشف كذب هشام وازدياد شكوكها حول عمله بوظيفة أخرى غير التوصيل.