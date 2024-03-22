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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز

كتب:

نورهان نصرالله
09:02 ص | الجمعة 22 مارس 2024
مشهد من مسلسل الحشاشين

مشهد من مسلسل الحشاشين

مجموعة من الأحداث المثيرة شهدها الجمهور مع أحداث الحلقة الماضية من مسلسل الحشاشين، وتفصلهم الآن ساعات قليلة عن موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي، إذ من المتوقع أن تشهد الحلقة الجديدة العديد من الأحداث بعد نجاح حسن الصباح في هزيمة جيش السلطان السلجوقي.

ويبدأ موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الحشاشين على منصة واتش آت الإلكترونية أولًا، والتي تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة الجديدة قبل موعد عرضها التلفزيوني، وذلك في تمام الساعة الـ 7:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الحشاشين

أما موعد عرض الحلقة 12 مسلسل الحشاشين على قناة DMC فيبدأ في تمام الساعة 9:15 مساء، قبل أن تعرض الحلقة مرة ثانية على قناة DMC دراما الساعة 11 صباحا، بينما تعاد الحلقة على قناة DMC في الـ 1:45 صباحا والـ 4:15 عصرا، أما الإعادة على DMC دراما تكون في الـ 6:30 صباحا والـ 1:30 ظهرا.

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