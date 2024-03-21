ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 11 بطولة كريم عبد العزيز، قبل عرض الحلقة الجديدة بساعات، إذ يتناول المسلسل قصة الجماعة التي أرعبت العالم في ذلك الوقت في القرن الـ11 الميلادي ومؤسسها حسن الصباح.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 11

يبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 11، في تمام الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية فتكون الساعة 4:15 عصرا، وتعاد الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 6:30 صباحا وأيضا الساعة 1:30 ظهرا.

وكشفت قناة DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11، بجانب إتاحة الحلقة على منصة Watch It، قبل موعد عرضها التلفزيوني بساعتين في تمام الساعة 7:15 مساءا.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11

وتعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين الحلقة 11، في تمام الساعة 9:15 مساءا، ثم الساعة 11 مساءا على قناة DMC دراما.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10

تشهد الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين، دفاع الإمام الغزالي الذي جسد دوره الفنان نضال الشافعي، عن أحد الأشخاص المنتمين إلى الجماعة الباطنية، بعدما وجد أحد الرجال يعتدون عليه بالضرب، مما أثار دهشة الرجال خاصة مع كونه أكبر المهاجمين للباطنيين، قائلا: «هو المفروض لما الواحد مننا ينحرف نعلمه ونهديه، ولا نضربه ونهينه».