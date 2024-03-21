معارك الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين تبهر الجمهور.. صناعة مصرية بمقاييس عالمية

أشاد الجمهور بأحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين والتي سيطرت فيها المعارك بين رجال حسن الصباح «جماعة الحشاشين» وجنود السلطان السلجوقي ملك شاه بقيادة أرسلان تاش، وشهدت المعارك مشاهد عالمية جسدتها الحلقة، واستطاع جنود «الصباح» الانتصار في المعركة وقتل عدد كبير منهم، ليعلنوا الاستسلام.

وأعجب المشاهدون أيضًا بلقطات مقتل العديد من جنود السلطان السلجوقي ملك شاه، ومحاولة زملائهم إسعافهم، بينما تسيل الدماء من أجسادهم.

الربط بين الحشاشين وصراع العروش

وربط المشاهدون أيضًا بين مشاهد المعارك في مسلسل «Game of Thrones» الشهير، ومسلسل الحشاشين: «واحدة من أقوى المعارك اللي شوفتها حرفيًا في مسلسل الحشاشين، صناعة مصرية 100% بمقاييس عالمية».

بينما علق العديد على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «شابوه بيتر ميمي على الإخراج والتصوير، الحلقة 11 إبداع بكل تفاصيلها»، «حلقة رائعة والمعارك ماشوفنهاش قبل كده في أي عمل فني مصري».

مشاهد المعارك بزوايا متعددة

مشاهد المعارك تم تصويرها بزوايا متعددة وأيضًا بتصوير من أعلى، لتبرز مشاهد خيالية أثارت إعجاب المشاهدين، وأيضًا حركة السيوف وأصواتها، وحالة الفزع والقلق التي عانى منها جنود «ملك شاه» خلال المعارك، ليكتمل مشهد السيوف المشتعلة التي اخترقت أجسادهم في نهاية الحلقة 10 من مسلسل الحشاشين.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين

وحقق رجال حسن الصباح وأتباعه انتصارًا على رجال السلطان السلجوقي ملك شاه، بعد حصار قلعة آلموت، وأعلنوا الاستسلام أثناء المعركة التي امتدت لمناطق مجاورة ووصلت لداخل القلعة أيضًا، وفي النهاية أعفى «الصباح» عن بعض الجنود وأخذ منهم السلاح والعتاد، ورفض قتلهم، ليروجوا لقوة أتباعه.