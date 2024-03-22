موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب.. «عايدة» تواصل الانتقام

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب أمر يهم العديد من متابعي العمل، وذلك لما تضمنته الأحداث الأخيرة الماضية من تطورات جديدة ومشوقة، بدأت بمحاولة ذهاب إسماعيل الغول الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي ونجله معتز ويجسد شخصيته أحمد جمال سعيد، إلى مكان اختباء نجله الثاني سامح، بعدما أبعده عن أعين الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك لرغبتها في العثور عليه والانتقام منه لشقيقها.

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب

يأتي موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، وتعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، ومن ثم يعاد العمل للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 مجموعة كبيرة من التطورات، بإرسال الدكتورة عايدة رجالها لمراقبة إسماعيل الغول ونجله، وبينما اكتشفا الثنائي مراقبتهما، اتصل «الغول» رياض الخولي بنجله ياسين الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، وطلب منه الذهاب بدلا منه إلى مكان اختباء شقيقه.

وبالفعل ذهب ياسين لمكان اختباء شقيقه ووبخه بسبب قتله علي ضرغام شقيق الدكتورة عايدة، الذي جسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني، ليخبره شقيقه بأنه لم يقتله بل تشاجر معه ليلة الحادث فقط لوجود خلاف بينهما في العمل.

وفيما بعد ذهب ياسين لزوجته عايدة ليخبرها بأنه يعرف مكان اختباء شقيقه ولكنه يمنعها من الوصول إليه خوفًا عليه من ارتكاب جرائم أخرى.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من، غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، محمود عبد المغني، أحمد جمال سعيد، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.