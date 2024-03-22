5 طرق للتعامل مع وفاة أحد أفراد الأسرة.. حدث في مسلسل صيد العقارب

توفي شقيق الفنانة غادة عبد الرازق، في مسلسل صيد العقارب، ولم يستطع والدها تحمل الأمر، ما أدى إلى فقدانه النطق لفترة من الوقت، لذا فإن هنا 5 طرق للتعامل مع وفاة أحد أفراد الأسرة، وتخطي الأمر بدون أي تأثير سلبي على الحياة.

يقدم موقع kidshealth خمس طرق للتعامل مع وفاة أحد أفراد الأسرة، واجتياز الأزمة بسلام.

المشاركة في العزاء وطقوس الجنازة

تعد المشاركة في العزاء وطقوس الجنازة، إحدى طرق التخفيف من الحزن، لأن الشخص يجلس مع الناس، ويسمع منهم كلمات الإيمان، التي تجعله قادرا على اجتياز الأيام القليلة الأولى.

تقبل المشاعر الداخلية

لا يجب على الشخص منع نفسه من البكاء، بل يجب تقبل مشاعره ومع الوقت ستشفى جروحه وآلامه، وذلك لا يعني نسيان الشخص الذي مات.

يجب أن يتحدث الشخص عن الآلام التي يشعر بها

من أهم طرق اجتياز وفاة شخص، هي التحدث عن الآلام التي يشعر بها، حتى يزيل الهموم الثقيلة، التي يحملها على قلبه.

البحث عن طرق للتعبير عن المشاعر والأفكار

يعد البحث عن طرق للتعبير عن المشاعر والأفكار، إحدى الطرق التي يمكن من خلالها، اجتياز وفاة شخص عزيز، إذ يمكن كتابة أغنية أو قصيدة، أو رسم صورة تذكارية عن من تحب.

الحصول على الدعم

الحصول على الدعم من العائلة أو الأصدقاء أو الموجهين البالغين في الحياة، يساعد على اجتياز أزمة وفاة شخص عزيز.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تؤدي الفنانة غادة عبد الرازق دور البطولة، في مسلسل صيد العقارب، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل الدرامي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.