مسلسل صيد العقارب الحلقة 11.. غادة عبد الرازق تقترب من لحظة الانتقام

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع جمهورهم، الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى، التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول، والحاج حسن ضرغام، وهو ما تأكد واتضح جليا في مسلسل صيد العقارب الحلقة 11، الذي تلعب دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق

تطورت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 وبدأت الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق في الاقتراب من الوصول لمكان سامح الغول (أحمد ماجد)، وهي اللحظة التي تنتظرها وكل عائلة الحاج حسن ضرغام (أحمد ماهر) للانتقام والأخذ بثأر علي ضرغام (محمود عبدالمغني).

استمرت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 لتشهد إنقاذ ياسين (محمد علاء) لشقيقه سامح الغول من الخطة التي دُبرت ضده من الدكتورة عايدة ورجالها؛ إذ أسرع إليه بتوجيه من والده ونقله من مخبأه الأول إلى مخبأ آخر آمن لا يعرفه أحد، وعلى الرغم من كون ياسين فعل هذا إنقاذًا لشقيقه وحماية لزوجته عايدة من ارتكاب جريمة قتل، إلا أن الأخيرة استشاطت غضبًا وأكدت له أنها بهذا التصرف عرفت من يقف معها ومن يقف ضدها، وأنها لن تتراجع عن الأخذ بالثأر لأخيها.

الكشف عن زواج نورا وأدهم

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 الكشف عن زواج نورا (ريم المصري) حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم (أحمد الشامي) حفيد الحاج إسماعيل الغول (رياض الخولي)، بعدما فتحت فاطمة حسن ضرغام حقيبة اليد الخاصة بابنتها نورا ووجدت داخلها برشام منع الحمل، لتثور على الفور وتواجه ابنتها التي أخبرتها أنها تزوجت من أدهم، وهو ما كان سبب أزمة كبيرة وسط عائلة حسن ضرغام، لا سيما بعد هروب نورا مع زوجها لرغبتهما في الابتعاد عن دائرة الشر والصراع.

وانتهت الحلقة الحادية عشر من مسلسل صيد العقارب بتكليف الدكتورة عايدة لرجالها بمراقبة والد أدهم لمعرفة مكان أدهم ونورا، فضلًا عن مراقبة الحاج إسماعيل الغول ورجاله لمعرفة مكان ابنه سامح الغول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.