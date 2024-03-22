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موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024

كتب:

عصام علم الدين
12:09 م | الجمعة 22 مارس 2024
مسجد سيدي شبل بالمنوفية

مسجد سيدي شبل بالمنوفية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 22-3-2024، لكي يعرف المواطنون موعد الإفطار وأداء صلاة المغرب، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الـ12 في الشهر الهجري 13:59 ساعة.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

وحسب إمساكية شهر رمضان المبارك التي كشفت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة سيكون في تمام الساعة 6:09 مساء، بينما موعد أذان العشاء تكون في تمام الساعة 7:27 مساء وبعدها بعدة دقائق تبدأ صلاة التراويح .

الاستعداد لشهر رمضان.

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، استعداد وفتح المساجد أمام المصلين طوال الشهر الكريم، مع التركيز على الدروس الدينية والقراءة القرآنية التي تتوفر في معظم المساجد، بهدف دعوة المواطنين للتقرب من الله عز وجل خلال شهر رمضان الكريم والخروج منه بالثواب والأجر الكامل.

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بقلم عصام علم الدين