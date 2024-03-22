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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12 على قناة ON Drama اليوم

كتب:

أميرة عزالدين
12:59 م | الجمعة 22 مارس 2024
أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الحلقة 12

أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الحلقة 12

كشفت مجموعة قنوات ON عن موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12 على قناة ON Drama اليوم، بطولة الفنان أحمد العوضي ويجسد شخصية عرب السويركي أهم الشخصيات خلال الموسم الرمضاني الحالي وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي رومانسي أكشن.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12 على قناة ON Drama

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12 علي قناة ON Drama اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9 مساء، وفي تمام الساعة الـ12 منتصف الليل عبر قناة ON، كما يمكنك مشاهدته من خلال منصة WATCH IT الإلكترونية.

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 11

وشهدت الأحداث محاولة حنان وتجسد دورها الفنانة دينا فؤاد، العودة لخطيبها السابق عرب السويركي، ولكنها فشلت في أن تجعله يسامحها، وبدأت قصة حب بينه وبين أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسد دورها الفنانة كارولين عزمي، لتبدأ حياة عرب السويركي في منعطف آخر جديد مليء بالتحديات والمغامرة.

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بقلم أميرة عزالدين