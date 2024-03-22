أعلنت وزارة الأوقاف السورية موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024، في اليوم الـ12 لشهر رمضان المبارك، وبهدف مساعدة المسلمين في تحضير موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

وتستعرض «الوطن» في تقريرها مواقيت وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024؛ لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتأدية الصلوات الخمس.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الجمعة 22-3-2024

وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 22-3-2024 في محافظة حلب يكون أذان المغرب عند الساعة 6:46 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى فتكون صلاة الفجر 5:05 صباحًا، والشروق 6:37 صباحًا، وصلاة الظهر 12:44 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، والعشاء 8:12 مساءً.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

وعن موعد أذان المغرب في محافظة دمشق السورية اليوم الاثنين، سيكون عند الساعة 6:49 مساء، وأمّا عن صلاة الفجر 5:12 صباحًا، والشروق 6:35 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، والعشاء 8:07 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الجمعة 22-3-2024

وفي محافظة حماة السورية، سيكون موعد أذان المغرب اليوم الاثنين عند الساعة 6:47 مساءً، وأما عن صلاة الفجر 5:08 صباحًا، والشروق 6:33 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:09 مساءً، والعشاء 8:07 مساءً.