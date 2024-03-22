مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

بحلول اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 هـ، يبحث العديد من المسلمين عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات، اليوم، حتى يستطيعوا تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها.

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة لمواقيت الصلاة في الإمارات.

مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في الإمارات اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الإمارات العربية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس من مكان لآخر، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة رأس الخيمة كالتالي:

أذان الفجر 5:1 صباحا.

الشروق 6:15 صباحا.

الظهر 12:25 مساء

العصر 3:50 مساءً.

المغرب 6:31 مساءً.

العشاء 7:45 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

ويتفاوت المؤذنون في رفع أذان الفجر وفقا لاختلاف المناطق في الإمارات العربية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الإمارات ثاني عشر أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة رأس الخيمة، في تمام الساعة 5:1 صباحًا، بينما في دبي يكون الساعة 5:4 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في رأس الخيمة في تمام الساعة 12:25 مساء، بينما في دبي بتمام الساعة 12:29 مساء.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

في حين يكون موعد أذان العصر بمحافظة رأس الخيمة، في تمام الساعة 3:50 مساء، ويكون الأذان للعصر بدبي في تمام الساعة 3:53 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في رأس الخيمة ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:31 مساء، بينما تؤذن في دبي بتمام الساعة 6:34 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الجمعة 22-3-2024

وفي هذا السياق، أعلن مركز البحوث أن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضا المبارك في الإمارات، سيكون نحو 13 ساعة و12 دقيقة.