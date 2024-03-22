مسلسل حق عرب الحلقة 12.. هل تتخلص دنيا المصري من أحمد العوضي؟

بعد فشل سميحة التي تجسدها الفنانة دنيا المصري في مسلسل حق عرب، في الزواج من حبيبها رباح أبوالدهب ويجسده الفنان وليد فواز، وتنصله منها، لجأت لحيلة جديدة من أجل السيطرة على العمل في تجارة الأخشاب مع والدها المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي.

محاولات دنيا المصري للقضاء على عرب السويركي

مسلسل حق عرب الحلقة 12، التي ستعرض الليلة، تشهد تطورا جديدا في الأحداث، بعدما صفعت صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، ابنتها سميحة، لإهانتها عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ورغبتها في التخلص منه، ليحل زوجها جمال محله في العمل ويصبح الذراع اليمنى لوالدها المعلم عبد ربه.. فهل تنجح خطتها؟.. هذا ما ستكشف عنه الحلقة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 12 بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 12 ظهر اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرا.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي وهو من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، دنيا المصري، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.