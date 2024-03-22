مسلسل حق عرب الحلقة 11.. عرب السويركي وأنغام في جولة سياحية

عرضت قناة ON Drama، مسلسل حق عرب الحلقة 11 بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد شخصية عرب السويركي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا، وتدور أحداثه في إطار شعبي داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر.

أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 11

وشهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 11، بطولة أحمد العوضي جولة سياحة قامت بها «أنغام» وتؤدي دورها كارولين عزمي مع عرب السويركي ويلعب دوره الفنان أحمد العوضي، في منطقة الأهرامات تنفيذًا لوعدها السابق له، ولكي تجعله يخرج من حالة الحزن بعد انفصاله عن خطيبته، وخلال جولتهما في الأهرامات سألها عرب السويركي عن أنف أبو الهول وسبب كسرها، أو أنه تم بنائه على تلك الهيئة منذ البداية.

أسباب كسر أنف أبو الهول

وأوضحت أنغام خلال حلقة مسلسل حق عرب أنه وقت الحملة الفرنسية في مصر، انطلقت ضدهم ثورة كبيرة وهي ثورة القاهرة الأولى، ورد عليهم القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت بضرب القاهرة باستخدام المدفعية، ومازحها عرب السويركي بالحديث عن فرقة المدفعجية الذين يقدمون أغاني مهرجانات وأنهم أصحاب أعمال شغب.