مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء بـ«مياه الشرقية» في المراكز والقرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين بالمراكز والأحياء والقرى الواقعة بنطاق عملها، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء حتى يوم الخميس 21 من شهر مارس الجاري.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المناطق التابعة لها، كالتالي:

- تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز مركز ههيا بقرى «شرشيمة» يوم الأحد و«الشبراوين» يوم الاثنين، و«المحمودية» يوم الثلاثاء، وفي مدينة ههيا يوم الأربعاء وقرية «الزرزرامون» يوم الخميس.

- تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز ديرب نجم في قرية «شوبك اكراش» من يوم الأحد إلى الخميس.

- تتواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم الأحد إلى الخميس.

خدمات تقدمها سيارات المياه المتنقلة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر المنشور، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، إضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل التعاقد على ادخال العدادات، وشحن الكروت مسبوقة الدفع، وسداد الفواتير، والاستعلام عن الفواتير، وتقديم شكاوى.