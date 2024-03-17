«مياه دمياط» تعلن أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة.. «عدادات وفواتير»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تقديم خدماتها للمواطنين من خلال سياراتها المتنقلة في الفترة من اليوم الأحد 17 مارس وحتى الخميس 21 من الشهر ذاته، وذلك للتسهيل على المواطنين.

أماكن ومواعيد سيارات المياه المتنقلة

وأشارت شركة مياه الشرب بدمياط، في بيان، إلى أن مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة بالمراكز والقرى كالتالي:

- الروضة أمام الموقف، الأحد والاثنين 17 و18 مارس.

- كفر البطيخ المحطة القديمة، الأحد والاثنين 17 و18 مارس.

- عزبة البرج الجوهرة، الثلاثاء 19 مارس.

- الوسطاني الركابية، الثلاثاء 19 مارس.

- دمياط ميدان باب الحرس، الأربعاء 20 مارس.

- كفر سعد والتوفيقية، الأربعاء 20 مارس.

- دمياط بميدان الساعة، الخميس 21 مارس.

- فارسكور أمام جامع النصر، الخميس 21 مارس.

استقبال الشكاوى ودفع الفواتير

وأوضحت الشركة في البيان، أنها تقدم جميع خدمات الشركة من خلال تواجد سيارات خدمة العملاء، بينها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى - دفع الفواتير»، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التخفيف على المواطنين.