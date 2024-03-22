مسلسل حق عرب الحلقة 12.. أحمد العوضي يثأر لوالده وينتقم من رياض الخولي

حذّرت الفنانة سلوى عثمان والتي تجسد دور والدة عرب السويركي خلال أحداث مسلسل حق عرب ويجسده الفنان أحمد العوضي، من العمل مع المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، لأنه تسبب في وفاة والده الراحل، لكنه لم يستمع اليها وظل يعمل معه حتى أصبح ذراعه الأيمن ويثق به في كل شيء.

مفاجأة أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 12

ويشهد مسلسل حق عرب الحلقة 12، مزيدًا من المفاجآت، خاصة بعدما كشف المعلم عبدربه ويجسده رياض الخولي عن أسالبيه في القضاء على أعدائه أو من يقف في طريق مكسبه، وكان مثالًا على ذلك الشباب الذين هجموا عليه في أثناء تسليم صفقة الأثار، فما كان منه إلا أن جمعهم في منزل واحد وقام بحرقه وهما بداخله، وكاد عرب السويركي أن يهرع لإنقاذهم ولكنه رفض وأبلغه أنه لابد أن ينالوا عقابهم وجزائهم.

اعترافات رياض الخولي لـ عرب السويركي

واستطرد المعلم عبدربه في اعترافاته وصراحته مع عرب السويركي أنّها لم تكن المرة الأولى التى يقضي فيها على أعدائه، وقتل مرات عدة وبأساليب الحرق وغيرها دون أن يعلم أحد عنها شيئًا، فتذكّر حديث والدته ماجدة وهي تخبره أنّ المعلم عبدربه أحراق مخزن الخشب لوالده وتسبب فى وفاته.. فهل يستمع عرب السويركي لنصيحة والدته ويبدأ رحلته للانتقام من المعلم عبدربه واستعادة حق والده؟!.