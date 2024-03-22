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دراما المتحدة

مسلسل بابا جه الحلقة 11.. ولاء تراقب هشام بجهاز تتبع بمساعدة أخيها

كتب:

أحمد العانوسي
12:11 م | الجمعة 22 مارس 2024
هشام مع لمياء

هشام مع لمياء

شهدت أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 11، تخطيط هشام «أكرم حسني»، وابن عمته ياسر «محمد أوتاكا»، لمحاولة أخذ بودي، ابن لمياء «بسنت شوقي»، الذي كان معها هشام في الحلقة 10 في مهمة جديدة وفريدة، حيث كان يمثل دور خطيبها، ولكن في نهاية اليوم ضاع ابنها من هشام.

مسلسل بابا جه الحلقة 11

تتوالى أحدث مسلسل بابا جه الحلقة 11، ويستمر هشام في إخفاء حقيقة عمله الجديد على زوجته ولاء «نسرين أمين»، وتتزايد شكوك ولاء حول هشام، و تزداد شكوكها بعد معرفة تواصله مع الإعلامية نهى الشيمي «فريال يوسف»، وبدأت في التجسس عليه، من خلال وضع جهاز تتبع في سيارته، ولكن ما لا تعرفه ولاء أن السيارة الخاصة بهم قد دمرت في حادث.

ولاء تضع جهاز التتبع في السيارة المستأجَرة

وكانت السيارة التي زرعت بها جهاز التتبع هي سيارة من أحد المعارض، وكان هشام قد استأجرها عدة أيام، حتى يخفي عن ولاء سر حادث سيارته، الذي قد تسبب فيه ياسر ابن عمته، وعندما بدأت ولاء في تتبع السيارة وصلت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بعد رحلة طويلة للسيارة، ظنًا منها أن هشام سيكون موجود في مدينة الإنتاج مع الإعلامية نهى الشيمي، لكن وجدت أن السيارة استأجرها سائق الفنان سليمان عيد.

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بقلم أحمد العانوسي