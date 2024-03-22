يواصل مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، الذي ينافس في سباق رمضان 2024، رتمه التصاعدي، حيث يترقب المتابعون أحداث الحلقة 12، في ظل اشتعال الصراع بين عائلتي «درغام» و«الغول»، بعد أن بدأت «عايدة» خطة الانتقام لمقتل شقيقها علي، والحادث الذي دُبر لوالدها، والذي تسبب في إصابته بالشلل النصفي.

الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبد الرازق، من المتوقع أن تواصل «عايدة» محاولاتها في معرفة مخبأ سامح شقيق زوجها ونجل الحاج إسماعيل الغول، والمتورط في قتل شقيقها علي، بعدما فشلت خطتها في مراقبة «الغول» خلال توجهه إلى نجله في المكان الذي يختبئ به، ليكتشف أن هناك سيارة تراقبه ويتراجع عن الذهاب ويقرر تغيير مكان نجله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. هل تصل غادة عبد الرازق لمكان قاتل شقيقها؟

علاقة عايدة بزوجها ياسين الذي يجسد دوره الفنان محمد علاء، من ضمن الأحداث التي يتابعها مشاهدي مسلسل صيد العقارب، في ظل توتر الأمور بينهما، بعدما كشف لها في الحلقة الـ11 عن تغييره مخبأ شقيقه، ليس فقط خوفا عليه، بل لحمايتها من ارتكاب أي تصرف معه، لتؤكد له أن تصرفه هذا جعلها تعرف من في صفها ومن لا.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على CBC

مسلسل صيد العقارب الذي ينافس في مارثون رمضان 2024، يعرض حصريا على شاشة CBC يوميا في الساعة السابعة والنصف مساءً، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.