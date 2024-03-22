مسلسل لحظة غضب الحلقة 12.. علي قاسم يبلغ الشرطة عن صبا مبارك

بدأت الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب، بجار صبا مبارك «يمنى» الذي يجسد دوره علي قاسم، حتى يبلغ الشرطة عن جريمة قتلها لزوجها، وفي أثناء حواره مع ظابط الشرطة، وجد صديقه يتصل به ليخبره أن مديره في العمل ترك ترابيزة البوكر وغادر المكان، فغير طلبه من ظابط الشرطة ليخبره بأنّها قتلت قطتين في مدخل العمارة.

وما لم تكن تعرفه يمنى أن شريف كان متزوجًا من امرأة ثانية، فذهبت الزوجة الثانية يمنى وتشاجرت معها، لتكتشف يمنى أنّه كان متزوجًا عليها ولديه بنتًا من امرأة أخرى.

الحلقة 12 مسلسل لحظة غضب

وصُدمت صبا مبارك «يمنى» فور أن عرفت أن محمد فراج زوجها «شريف» الذي قتلته، كان متزوجا عليها ولديه ابنة من امرأة أخرى.

وفي المشهد التالي، أخطأت نيرة صديقة يمنى قائلة أن يمنى أرملة أمام زوجة مصطفى، فاكتشفت زوجة محمد شاهين «مصطفى»، أنّ يمنى من الممكن تكون قتلت زوجها «شريف»، وبعد ذلك اعترفت يمنى لزوجة مصطفى أنّها أرملة فعلًا بعد أن قتلت زوجها، ولكن قد هددتها أنّها إذا أفشت هذا السر ستخبر مصطفى أنّها تخونه مع طبيب ابنها.