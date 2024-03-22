موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12 على قناة DMC اليوم

تُعرض الحلقة رقم 12 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC اليوم الساعة 6:15، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 صباحًا و12 منتصف الليل، ويعرض على منصة watch it بالتزامن مع عرضه شاشة DMC.

أحفاد بهجت تجار مخدرات

وفي الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة، وقع كل من جميلة وعمر أحفاد «بهجت» يحيى الفخراني، في ورطة بسبب تجارتهم في المخدرات، حيث اتجهت الأولى لهذا الطريق بسبب أحد أصدقائها، والذي أغراها بالمال الذي سينتج عن هذا العمل السهل، وكان الثاني في مأزق من الشرطة، حيث كان سيتم القبض عليه من قبل الشرطة، ولكنه فر سريعًا.

مشاكل تيتا مع فلة

وتحدث بهجت إلى «تيتا» عنبة، لينصحه في علاقته مع «فلة» هنادي مهنا، ليؤكد له أنه السبب في ترك فلة من البداية من أجل لولا الراقصة، ولكن لم يسر تيتا هذا الحديث وأخبره أن علاقته بلولا الراقصة هي علاقة عمل، ولكن بهجت أخبره أن من يحب يجب أن يدافع عن حبه، ولا يتركه مهما كانت الأسباب حتى لا يندم بعد ذلك.

وانتهت الحلقة 11 من مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، بجلوس بهجت مع تيتا عنبة ليخبره سرًا ما، ويؤكد أنه لا يجب عليه أن يخبر أحدًا بهذا السر، ليقول له «جميلة»، وبعدها ينتهي المشهد دون توضيح ماهو السر الذي سيخبر به بهجت تيتا.